Country in Baunach

Die Steve-Morgen-Band gastiert am kommenden Samstag, 9. November, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Baunach. Erleben wird man bei dieser Country-Night unverfälschte, handgemachte Lieder der alten Outlaws Johnny Cash, Hank Williams und vielen anderen Legenden, berichten die Veranstalter. Für Liebhaber ehrlicher, handgemachter Countrymusik gibt es Tickets unter der Telefonnummer 09544/9846777, beim BVD-Kartenservice in Bamberg oder an der Abendkasse. red