Countdown für Freizeitgelände läuft

Die Arbeiten auf dem neuen Freizeitgelände am Schlossteich gehen in die Endphase. Offizielle Einweihung ist am 10. Juni im Rahmen der Feier des Obst- und Gartenbauvereins. Bei einer Ortsbesichtigung machte sich der Arbeitskreis (AK) "Freizeitgelände" unter der Sprecherin Claudia Gössele Gedanken über letzte Tätigkeiten. So soll noch das Südufer mit heimischen Büschen bepflanzt werden, deren Blüten Nahrungsquellen bzw. Schutz für Bienen, Vögel und mehr sein werden. Sitzmöglichkeiten, Ablagen und dazu passende Abfallbehälter werden noch aufgestellt. Pavillon und Wasserfontäne inmitten des Teichs werden durch Strahler illuminiert, die hauptsächlich bei Veranstaltungen zum Einsatz kommen. Foto: Norbert Karbach