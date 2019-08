Countdown für das Heimatspiel läuft

Für das Heimatspiel stehen folgende Proben an: Montag, 19. August, und Mittwoch, 21. August (Teil 1, 2, 3), jeweils 19 Uhr, Althausen alle, Bildhäuser Mönche, Schnitter alle, Trommler und Pfeifer; Dienstag, 20. August, und Donnerstag, 22. August (Teil 4 und 5), jeweils 19 Uhr, Althausen Frauen, Rosenkranzbruderschaft und Schnitterinnen; Montag, 19. August, Dienstag, 20. August, Mittwoch, 21. August und Donnerstag, 22. August, jeweils 19 Uhr, Bürger, Scholaren/Buben, Stadtknechte und Tanzmädchen; Freitag, 23. August, um 18 Uhr Generalprobe für alle. Treffpunkt ist an der Bühne. Die Requisiten aus der Zehntscheune sind bereits transportiert. Die Solisten werden gebeten, entsprechend dem bereits bekannten Terminplan zu erscheinen oder wie untereinander abgesprochen. Zusätzliche Kostümausgabetermine fürs Heimatspiel sind am Montag, 19. August, Dienstag, 20. August, und Mittwoch, 21. August. Dann können jeweils nach den Proben ab etwa 20 Uhr nochmals Kostüme in der Zehntscheune abgeholt werden. sek