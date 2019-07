CoTrojans zeigen viel Kampfgeist

Durch viele Verletzte und arbeitsbedingte Ausfälle fuhren die Footballer der Coburger CoTrojans mit einem sehr kleinen Kader zum Auswärtsspiel bei den Rhinos nach Herzogenaurach. So hatten sie auf manchen Positionen keine Auswechselspieler dabei, außerdem mussten Spieler ran, die zu ihrem allerersten Spiel überhaupt antraten und vor allem an der Line mussten einige doppelt spielen.

Trotzdem ließen sich die CoTrojans nicht entmutigen und gaben alles, was sie hatten. Als Erstes kamen sie mit der Offense aufs Feld und erkämpften sich ein First Down nach dem anderen, schafften es aber nicht ganz bis in die Endzone.

Aber auf die Defense war Verlass. Sie ließ im ersten Quarter keine Punkte zu und stoppte ein ums andere Mal die gegnerischen Angreifer, die sich das auch etwas leichter vorgestellt hatten, da sie bis jetzt drei von ihren fünf Spielen gewannen.

Im zweiten Viertel gingen die CoTrojans mit einem Fieldgoal von Julian Schulz in Führung. Doch kurze Zeit später kamen die Rhinos durch ein Big Play mit einem langen Pass zu einem Receiver, der nicht ganz perfekt gedeckt werden konnte, zu einem Touch Down. Nach einem erfolgreichem Extrapunkt ging es mit 7:3 in die Halbzeitpause.

Die CoTrojans motivierten sich nochmals und der Kampfgeist wurde dann mit einem Touch Down durch Mike Waselowski belohnt. Die 2-Point-Conversion klappte danach jedoch nicht und man führte wieder mit 7:9.

Erstmals als Running Back

Allerdings mussten die CoTrojans der dünnen Spielerdecke jetzt Tribut zahlen und mussten manche Position zeitweise mit Spielern besetzen, die diese vorher noch nie gespielt hatten. So musste Mike Waselowski zum ersten Mal als Running Back spielen, da nur ein Running Back im Kader stand und dieser sich verletzte. Trotzdem ging Coburg mit dieser Führung in das letzte Viertel.

Hier gelang den Rhinos gleich noch ein Big Play mit wiederum einem langen Pass und der Extrakick war auch gut (14:9). Die Offense kämpfte sich immer wieder zu einem First Down, doch gingen jetzt die Kräfte aus und Coburg schaffte es nicht mehr bis in die gegnerische Endzone. Und obwohl Todd Hodge ein wunderschöner Quarterback Sack gelang und er danach noch eine Interception fing, konnte man einen langen Lauf der Rhinos über 45 Yards durch die immer stärker schwindenden Kräfte nicht mehr stoppen. Durch eine 2-Point Conversion kam Herzogenaurach auf ein 22:9.

Coaches zufrieden und stolz

Dieses Ergebnis spiegelt nicht den tatsächlichen Spielverlauf wider, denn es hätte mit etwas Glück auch anders ausgehen können. Trotzdem waren Headcoach Mäx Zillibiller und Coach Willi Breckle mit dem Kampfgeist ihrer Spieler mehr als zufrieden und stolz.

Am Sonntag treten die CoTrojans um 14 Uhr bei den Nürnberg Silverbacks an. mz