Am kommenden Samstag, 9. November, lädt die evangelische Kirchengemeinde Steinbach am Wald um 18 Uhr zu einem Gemeindeabend mit dem Thema "Costa Rica - Land und Leute" ein. Felix Imer, Theologiestudent aus Steinbach am Wald, hält einen Vortrag und zeigt Bilder. Anschließend gibt es ein gemeinsames Abendessen mit landestypischen Speisen im Gemeindehaus. In den Ferien hat Felix Imer einige Reisen durch das Land gemacht. Von seinen vielfältigen Eindrücken und Erfahrungen wird er erzählen. red