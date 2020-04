Corona zwingt zu neuer Haushaltsplanung

Röttenbach — Im März fiel die Gemeinderatssitzung in Röttenbach den aktuellen Beschränkungen aufgrund des Corona-Virus zum Opfer. Mittlerweile hat sich die Verwaltung aber in der Krise organisiert. Am Mittwoch fand daher zum ersten Mal eine Sitzung des sogenannten Ferienausschuss statt, der zunächst bis Ende April den Gemeinderat ersetzt.

Wie Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) erklärte dient dieses Gremium, das aus sieben Mitgliedern besteht, nicht nur als Ersatz des Gemeinderats, sondern behandelt auch andere Angelegenheiten, zum Beispiel aus dem Bau- oder Sozialausschuss.

Bestimmendes Thema der Sitzung waren die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise auf die Gemeinde und ortsansässige Firmen. Insbesondere die bereits beendete Haushaltsplanung musste aufgrund der Ereignisse angepasst werden. "Das war schon eine sportliche Herausforderung", so Wahl.

Knapp 500 000 Euro weniger

Kämmerer Martin Zidlicky plant nun mit verringerten Einnahmen von 495 000 Euro. Diese resultieren aus einer um 12,5 Prozent niedrigeren Einkommenssteuerbeteiligung und aus einem Rückgang von 30 Prozent bei der Umsatzsteuerbeteiligung. Was die Gewerbesteuern betrifft, habe man ohnehin konservativ geplant und bleibe daher bei den ursprünglichen Vorgaben. Der bestehende Puffer von 450 000 zur Sollveranlagung soll unangetastet bleiben und sich mit den zu erwartenden Minderungen aufbrauchen. "Im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden ist dies ein Mittelweg", erläuterte Zidlicky.

Neben den Einnahmen habe man sich auch die Ausgabenseite angesehen und in Zusammenarbeit mit den Sachbereichen verschiebbare Maßnahmen in Höhe von 472 000 Euro ausfindig gemacht. Dazu zählen beispielsweise die Gestaltung des Außenbereichs um die neu geplante Kita, die Sanierung der Aussegnungshalle des Friedhofs oder ein Gutachten zu Wanderwegen im Gemeindegebiet. Der neue Haushalt soll dann endgültig bei einer weiteren Sitzung des Ferienausschuss am 28. April verabschiedet werden.

Außerdem informierten Wahl und Zidlicky über den praktischen Umgang der Gemeinde mit Anträgen auf Steuerstundung oder Zahlungsnachlässe. "Wir wollen hier großzügig agieren", so der Bürgermeister. Anträge auf Stundung der Gewerbesteuer können ohne gesonderte Prüfung bewilligt werden. Zidlicky betonte aber auch, "dass wir hier nicht pauschal alles genehmigen werden und Einzelfallentscheidungen treffen". Auch im Bereich der Stromversorgung sollen Anträge auf Zahlungsaufschub großzügig behandelt werden. Auf Stromsperren verzichtet man bis Jahresende, Säumniszuschläge werden aber weiterhin festgesetzt.

Zum Abschluss betonte Bürgermeister Wahl, dass man alles dafür tue, die Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten. Man hat so gut wie möglich für Abstand zwischen den Mitarbeitern gesorgt, neue Teamstrukturen geschaffen und dafür auch temporäre Arbeitsplätze im Sitzungssaal eingerichtet. Er appellierte nochmals an die Bevölkerung, nur für ganz wichtige Angelegenheiten das Rathaus zu besuchen und Termine telefonisch anzumelden.