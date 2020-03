Corona zwingt Schaeffler zu Produktionsanpassungen

Der Automobilzulieferer Schaeffler wird wegen der Coronavirus-Pandemie seine Produktion drosseln. Gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung sei ein Maßnahmenpaket beschlossen worden, teilte Schaeffler am Donnerstag am Firmensitz in Herzogenaurach mit. Dazu gehöre auch Kurzarbeit. Die Maßnahmen würden standortspezifisch getroffen und angepasst an den jeweiligen Bedarf.

"Die Ausbreitung des Corona-Virus stellt alle Unternehmen vor große Herausforderungen", sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld. Oberste Priorität sei, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, Lieferketten soweit wie möglich intakt zu halten und den Einfluss der Krise auf Kunden zu minimieren. "Das mit den Arbeitnehmervertretern verabschiedete Maßnahmenpaket leistet dazu einen wichtigen Beitrag", sagte Rosenfeld.

Das Maßnahmenpaket umfasst laut Pressemitteilung neben den bereits bewährten Instrumenten, wie zum Beispiel Schließtagen, Gleitzeitkonten und Betriebsferien, auch die anlässlich der Krise neu verabschiedeten Regelungen zur Kurzarbeit. Diese Maßnahmen sollen schnell und flexibel für das gesamte Unternehmen in Deutschland greifen und standortspezifisch sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation in den Berufssparten entschieden angepasst werden.

Jürgen Wechsler, Beauftragter der IG Metall bei Schaeffler, sagte: "Wenn wir schon angesichts der Krise die Produktion in den Werken zurücknehmen müssen, war es uns wichtig, dass schnell flexible Lösungen etabliert werden, die für die einzelnen Standorte in Deutschland passen und die Mitarbeiter möglichst wenig belasten."

Schaeffler erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit weltweit 87 700 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 14,4 Milliarden Euro. red, dpa