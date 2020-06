Corona: Wieder ein ganz leichter Anstieg

Im Vergleich zu Montag hat das Landratsamt auf seiner Homepage neue Coronavirus-Infektionsfälle für Stadt und Landkreis Coburg gemeldet. Insgesamt sind drei Infizierte hinzugekommen, zwei im Kreisgebiet und einer in der Stadt, so dass die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten am Dienstagnachmittag 451 betrug. Aktuell infiziert sind im Landkreis 79 Personen, 352 haben die Infektion mittlerweile durchgemacht, 247 sind genesen, 26 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Aktuell infiziert sind in der Stadt 20 Personen, 99 haben die Infektion durchgemacht, 77 sind genesen, zwei gestorben. Der 7-Tage-Inzidenzwert (Covid-19-Fälle der letzten sieben Tage) lag am Dienstag bei 14,5 in der Stadt und bei 28,8 im Landkreis. Zum Vergleich: Im benachbarten Landkreis Sonneberg beträgt der 7-Tage-Inzidenzwert 32,0. red