Corona-Virus bremst Demo des VdK aus

Aufgrund des sich in Bayern und ganz Deutschland weiter verbreitenden Corona-Virus hat sich der Sozialverband VdK Bayern dazu entschlossen, die für Samstag, 28. März, in München geplante Großdemonstration "Soziales Klima retten!" abzusagen. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Doch an erster Stelle stehen die Gesundheit und der Schutz aller Demonstrationsteilnehmer, unter denen viele Ältere sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen sind. Wir wollen niemanden gefährden", erklärt VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher in einer Pressemitteilung des VdK Bayern. Aus ganz Bayern und aus vielen Teilen Deutschlands hatten sich Tausende VdK-Mitglieder bereits angemeldet. Die Stadt München hatte mit einer der größten Protestveranstaltungen des ganzen Jahres gerechnet.

Die Entscheidung zur Absage ist laut Mitteilung zusammen mit VdK-Präsidentin Verena Bentele getroffen worden, die als Hauptrednerin der Abschlusskundgebung vorgesehen war. "Wir hatten im Vorfeld eine enorm positive Resonanz quer durch alle Bevölkerungsgruppen. Für all diese Rückmeldungen möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Sie bestärken mich darin, dass der VdK mit seinen Forderungen genau richtig liegt und die sozialen Interessen vieler Menschen vertritt", sagt Bentele und kündigt an, dass die VdK-Großdemonstration zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. "Der Corona-Virus wird hoffentlich bald wieder verschwunden sein, die sozialen Missstände in unserem Land leider nicht. Wachsende Altersarmut, ungerechte Rentenbesteuerung, unbezahlbare Mieten und Pflege, die arm macht - das sind alles Gründe, um auf die Straße zu gehen", betont sie. red