Corona trübt die Aussicht

Besondere Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: die öffentliche Sitzung des Gemeinderats Lautertal fand deshalb am Donnerstag in der Turnhalle der Hauptschule statt. Dort war so viel Platz, dass die Ratsmitglieder gar mit drei Metern Abstand zueinander sitzen konnten. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Verabschiedung des Haushaltes 2020. Bereits in der Februarsitzung hatte eine Vorberatung des kommunalen Haushaltsplans stattgefunden.

Eine wichtige Entscheidung: Die Jungen und Mädchen, die in den Kindergarten Klecks gehen, werden bald mehr Platz bekommen - und zwar in Containern. Das Gremium beschloss dies einstimmig.

Container für Kindergarten

Die Containerlösung soll in den kommenden zwei bis drei Jahren Platzprobleme lindern. Ein Anbau an den bestehenden Kindergarten wird nach einer Nutzung von etwa anderthalb Jahren erneut geprüft, die Pläne dafür erstellt derzeit ein Architekturbüro. Im Haushalt sind für die Container 160 000 Euro für Erschließung, Erwerb, Inneneinrichtung und Planung veranschlagt. "Als optimaler Standort ist die Grünfläche zwischen dem Kindergarten und der bereits in der Schule untergebrachten ,Ponygruppe‘ ausgewählt worden, ein gut zugänglicher und recht idyllischer Platz", begründete Erster Bürgermeister Karl Kolb die Standortwahl. Der Bau sei genehmigungspflichtig, erklärte Kolb und müsse ausgeschrieben werden. "Wir werden die Umsetzung so schnell wie möglich vorantreiben, so dass wir wohl punktgenau die Platzkapazitäten zu Beginn des neuen Kindergartenjahres zur Verfügung stellen können", versicherte er.

Neben zahlreichen anderen Vorhaben wird die Gebäudesanierung der Hauptschule im Zuge des Kommunal-Investitionsförderprogrammes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (Kip-S) fortgesetzt, dafür sind eine Million Euro veranschlagt. Für Deckensanierungen von Gemeindestraßen enthält der Vermögenshaushalt Posten über 250 000 Euro, den Bau von Radwegen 100 000 Euro, die aufwendige Mauersanierung an der Wassergasse 200 000 Euro, Tiefbaumaßnahmen am Abwassersystem 100 000 Euro, Umbau und Sanierung der Hausmeisterwohnung in der Schule 100 000 Euro und die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz 200 000 Euro.

Der Verwaltungshaushalt 2020 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit zirka 7,823 Mio. und im Vermögenshaushalt mit 3,929 Mio. Euro. Die Zuführung an die allgemeine Rücklage ist in Höhe von rund 687 000 Euro veranschlagt, die damit zum Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von knapp einer Million Euro erreichen wird.

Schuldenstand sinkt

Die Steuerkraft pro Einwohner entwickelt sich von 763 Euro 2019 auf vorgesehene 793 Euro. Der Gesamtschuldenstand in Höhe von 1,060 Millionen wird sich heuer um 139 000 Euro weiter verringern. "Eine geordnete Haushaltführung ist sichergestellt. Die geplanten und begonnen Projekte können weiter umgesetzt werden", schloss Kämmerin Antje Süße. Bezüglich Gewerbesteuer und Einkommenssteuerbeteiligung sei man aber von der Konjunktur abhängig. Die von Corona verursachten wirtschaftlichen Schäden würden sich auch in den Kassen der Kommunen widerspiegeln.