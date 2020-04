Am Klinikum hat die neu eingerichtete Corona-Schwerpunktpraxis ihren Betrieb auf genommen. Wie Stadt und Landkreis Bamberg in einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren, ist die Praxis in die Räume der zur Sozialstiftung gehörenden Akademie neben dem Klinikum am Bruderwald (Buger Str. 80) ge...