Corona pirscht sich heran

Michael Memmel Wie ein hinterlistiger Hund schleicht das Corona-Virus in diesen Tagen um Stadt und Landkreis Bamberg herum. Der eine oder andere Beller war schon zu hören, richtig zugebissen hat es bislang (Stand Freitag, 17 Uhr) noch nicht. Das dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein. Wer heute blauäugig in den Urlaub fährt, kommt morgen plötzlich aus einem Krisengebiet zurück und findet sich in Hausarrest wieder. So ergeht es nun jungen Skifahrern der Maria-Ward-Realschule. Von wegen Bella Italia! Ein Kollege der FT-Redaktion geht gleich auf Nummer sicher und meidet das Risiko Südtirol. Bei ihm fallen ein paar Tage auf der Piste flach, andere Kollegen bangen schon um ihren Sommerurlaub am Gardasee oder Mittelmeer. Bis dahin könnte die Frage aber nicht mehr lauten "Wohin kann ich noch einigermaßen gefahrlos reisen?", sondern "Wo werde ich noch reingelassen?".