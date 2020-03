Corona legt vieles lahm

Viele Nachrichten im E-Mail-Postfach der Redaktion am Wochenende hatten nur einen Inhalt: Wegen des Coronsvirus werden Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Hier ein Kurzüberblick: Kreis Haßberge: Haßbergkliniken, Gesundheitsvorträge am 16. März und am 27. April entfallen; Hebammensprechstunde bis Ende April ausgesetzt. Termine des BRK-Kreisverbands (mit Ausnahme der Blutspendetermine bis 20. April abgesagt; Altkleidersammlung am 21. März wird verschoben; Ebern: Blasorchester, Jubiläumskonzert "Absolut Musik", am 21. März und Benefizkonzert am 23. März werden verschoben. (Tickets können zurückgegeben werden); Heimatmuseum und Xaver-Mayr-Galerie bleiben dicht. Die Ausstellung des Bürgervereins zu Adolf Vogel wird verschoben; Eltmann: Musikverein Stadtkapelle, Generalversammlung am 22. März entfällt; Haßfurt: Blasmusikabend der Augsfelder Musikanten am 9. Mai verschoben (Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit); Hofheim: Selbsthilfegruppe Polyneuropathie, kein Treff am 17. März; Königsberg: Blaskapelle Hofstetten, Abend der Blasmusik am 21. März fällt aus; Mechenried: Feuerwehrmuseumsverein, Versammlung am 20.März fällt aus; Rauhenebrach: Grundschul-Elternbeirat, Kinderkleiderbasar am 22. März entfällt; Reckendorf: KAB, bis auf weiteres kein Wirtshaussingen; Stettfeld: Abendwanderung des SC am 20. März entfällt; Sonntagskaffee der Wallfahrer am 29. März abgesagt; Rentweinsdorf: Singen wie vor 60 Jahren mit Walter Dold am 19. März abgesagt; Wonfurt: Katholische junge Gemeinde (KjG) bis auf Weiteres keine Termine; Zeil: Singstunde des Sängerkranzes entfällt bis 23. April; Ziegelanger: Heimatkapelle, Proben und Jahresversammlung am 22. März gestrichen. Zell: Das Zeller Seniorentreffen am Dienstag fällt aus. red