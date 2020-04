Corona beschäftigt Unesco

Benedikt Borst Die Corona-Pandemie wirkt sich möglicherweise auch auf die Great Spas of Europe und deren Welterbebewerbung aus.

Sitzung im Sommer geplant

Aktuell berät die Unesco in ihrem Hauptquartier in Paris über das Verfahren zur anstehenden 44. Sitzung des Welterbekomitees in Fuzhou in China. Die Sitzung ist bislang angesetzt für den Zeitraum vom 29. Juni bis 9. Juli. Auf dem Treffen soll auch der Antrag der Great Spas of Europe behandelt werden.

Elf historische europäische Kurorte, darunter Bad Kissingen, bewerben sich darum, auf die Welterbeliste aufgenommen zu werden. Die Unesco teilt auf ihrer Homepage mit, dass derzeit sorgfältig abgewogen wird, welche Auswirkungen die aktuelle Entwicklung in Verbindung mit der Corona-Pandemie auf die Sitzung des Welterbekomitees haben wird. Die Gesundheit und das Wohl aller Teilnehmer seien dabei das oberste Gebot.

Die Unesco folge den Empfehlungen der nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden. Eine abschließende Entscheidung ob die Sitzung wie geplant stattfinden kann oder ob sie verschoben wird, steht allerdings noch aus.