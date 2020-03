Corona: Amt verschiebt Veranstaltung

In Hinblick auf das Coronavirus hat das Landratsamt Erlangen-Höchstadt in Absprache mit dem Staatlichen Gesundheitsamt Erlangen beschlossen, die im Beruflichen Schulzentrum Herzogenaurach geplante Landkreis-Ausbildungsbörse am Samstag, 21. März, vorsorglich nicht stattfinden zu lassen und zu verschieben. Ein möglicher neuer Termin zwischen Ostern und Pfingsten werde noch bekanntgegeben, heißt es in einer Mitteilung.

Das Landratsamt folgt damit der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen.

Das Gesundheitsamt geht jedoch von der Durchführung der Kommunalwahl am 15. März aus. Weder beim Wahlvorgang noch bei der Auszählung besteht Gefahr, wenn die bereits veröffentlichten empfohlenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Wähler dürften zur Wahl außerdem ihren eigenen Stift mitbringen - die Farbe des Stifts ist dabei egal.