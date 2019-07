Cornhole- Fieber in Scherneck

Der TSV Scherneck veranstaltete eine Cornhole-Sommer-Trophy. Da bereits ein kleines Winterturnier 2018 in der Sporthalle Scherneck sehr gut ankam, wurde diese sommerliche Veranstaltung im großen Stil geplant und durchgeführt. Insgesamt gingen 35 Mannschaften an den Start.

Die begeisterten Spieler lieferten sich packende Duelle. Die Siegermannschaft - Heiko Brückner und Niklas Trommer - sowie die beste Einlocherin Lina Bauersachs sowie der bester Einlocher des Tages Max Löhlein bekamen am Ende jeweils einen Pokal. Großes Lob bekam der Organsitor Marc Reinmüller mit seinem Team.

Und so funktioniert Cornhole

Cornhole, auch bekannt als Be an Bag oder Sackloch, ist ein Freizeitspiel, bei dem mehrere Spieler abwechselnd mit Mais gefüllte kleine Säcke auf eine angehobene Plattform mit einem Loch werfen. Bleibt ein Säckchen auf der Plattform liegen, ist ein Punkt erzielt, fällt ein Säckchen in das Loch, sind drei Punkte gewonnen.

Das Spiel ist vor allem in den USA bekannt. Aber auch in Deutschland wird Cornhole immer beliebter - vor allem beim TSV Scherneck. aw