COPD: Vortrag über die Lungenerkrankung

Der Seniorenbeirat der Stadt Höchstadt lädt zum nächsten Vortrag im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe im Winterhalbjahr ein. Dr. Peter Berg, Lungenfacharzt mit Praxis in Höchstadt, spricht am Donnerstag, 28. März, über die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Unter anderem wird er über Selbstkontrolle, Therapie und die akute Verschlechterung informieren. Die Teilnahme ist kostenfrei. Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr im Maria-Elisabeth-Schaeffler-Kultursaal der Fortuna-Kulturfabrik in der Bahnhofstraße 9. red