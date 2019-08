Coole Songs für ein paar heiße Stunden

Sollten die Hundstage am Samstag, 3. August, am oberen Maintal und im Frankenwald Einzug halten, dann hat der Burgkunstadter Kleinkunstverein "TECnet Obermain" ein probates Gegenmittel: Beim Open-Air auf dem Außengelände des "TECnet Zentrums" in Burkersdorf läuft alle Jahre wieder der musikalische Ventilator, der den Fans schon so manch coole Rock- und Blues-Nacht beschert hat. Die Rede ist von den "Orange Shakers", der allseits beliebten Haus- und Hofband des Vereins. Sie hat bereits mehrfach für eine tönende Erfrischung nach einem heißen Sommertag gesorgt.

Immer für eine Überraschung gut

Wer erinnert sich nicht mit Wehmut an das Duett zwischen Sänger Larry Rayford und seiner Tochter Vanessa zurück? Die Soulballade "Crusin" aus der Feder von Smokey Robinson schmolz damals wie Eiscreme in den Gehörgängen. Auch mit Songs aus eigener Feder wussten die Musiker, die immer für eine Überraschung gut sind, schon zu überzeugen. Mal sehen, was sie sich für dieses Jahr vorgenommen haben.

Das Sommerfest findet am Samstag, 3. August, ab 19 Uhr bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist frei.

Neben den musikalischen Schmankerln gibt es beim Open-Air am "TECnet Zentrum" auch Gaumenfreuden: Bratwürste und Steaks aus Hainweiher, Weißen Käs', Durstlöscher mit und ohne Alkohol sowie leckere Cocktails. stö