"Coole Socken" rocken die Galerie

Das "Coole-Socken-Band"-Projekt generiert Line-Ups mit unterschiedlichen Musikern. Diesmal spielen der in Bamberg ansässige US-Amerikaner Joel McFate und das Bamberger Urgestein Peter-Alexander Ostrowsky Rock'n'Roll, Rock, Country und Balladen in der Bamberger "Galerie am Stephansberg", fußwärts direkt von der Judenstraße in Richtung der Bierkeller. Mit zwei Akustik-Gitarren und ihren Stimmen unterhalten die beiden am Freitag, 25. Oktober, von 19.30 bis 22 Uhr live ihr Publikum bei freiem Eintritt. Es wird um Platzreservierung unter der Rufnummer 01522/1330259 gebeten. red