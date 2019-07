"Cool Running" saust los

Das Altershäuser Seifenkistenrennen "Cool Running" feiert Jubiläum: Zum 20. Mal wird es heuer ausgetragen. Termin ist am Sonntag, 8. September, in Altershausen.

Rasante Fahrten, heiße Kisten und ein begeistertes Publikum: Das Seifenkistenrennen "Cool Running" ist jedes Jahr ein großer Spaß für Zuschauer und Teilnehmer. Was einst klein begann, hat sich mittlerweile zum größten Seifenkistenrennen im Umkreis entwickelt.

Das Rennfieber in Altershausen steigt. Pünktlich zum Ferienende verwandelt sich der idyllische Königsberger Stadtteil in das Seifenkistenmekka der Haßberge. Unerschrockene Seifenkistenpiloten begeben sich am 8. September wieder mit ihren außergewöhnlichen, selbst gebauten, fantasievoll gestalteten Eigenkonstruktionen an den Start, um die über 700 Meter lange Rennstrecke an der Haßberghalle vorbei ins Dorf zu bewältigen.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. In einigen Werkstätten wird schon lange wieder fleißig getüftelt, gesägt, geschweißt, geschraubt. Am 8. September ist es dann so weit: Das 20. "Cool Running" startet um 11 Uhr mit Anmeldung und technischer Abnahme. Hier werden die Gefährte auf Herz und Nieren und ihre Renntauglichkeit geprüft.

Anschließend gibt es die Möglichkeit, bei einem Probelauf die Strecke kennenzulernen. Ab 13 Uhr geht es dann ums Ganze - die Entscheidungsläufe beginnen. Gestartet wird in den Klassen "Profi", "Standard" sowie "Einsteiger".

Tempo und Kreativität

Dabei geht es aber nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um Kreativität. Wie jedes Jahr wird von einer Jury die kreativste Seifenkiste ermittelt. Das heißt, nicht nur die Schnellsten erhalten einen Preis, sondern auch die schönste Kiste, die an den Start geht. Und die will natürlich mit schicken Kostümen und mit einfallsreichen Choreografien des Rennstalls entsprechend präsentiert werden.

Nervenkitzel

Noch ist für alle Zeit genug, die Herausforderung anzunehmen und mit einem selbst gebauten Gefährt an den Start zu gehen. Ein Wahnsinnsgefühl und Nervenkitzel sind in jedem Fall garantiert, wenn man mit bis zu 40 Stundenkilometern die Strecke an der Haßberghalle und der jubelnden Fankurve vorbei, in Richtung Ziellinie fährt.

Was ist beim Bau einer Seifenkiste zu beachten? Die Kiste muss mindestens drei Räder haben, über eine funktionsfähige Lenkung und Bremse verfügen sowie selbst antreibend sein. Sie darf höchstens 80 oder 15 Kilogramm ohne Fahrer wiegen (je nach Klasse), muss eine Warneinrichtung (Hupe, Klingel) sowie eine Vorrichtung haben, die es ermöglicht, das Fahrzeug abzuschleppen sowie ein anderes Fahrzeug hinten anzuhängen. Wichtig ist auch, dass der Name der Kiste am Fahrzeug angebracht ist. Weitere Regel ist, dass die Fahrer Helme, feste Schuhe sowie Knie- und Ellenbogenschützer tragen müssen. Es dürfen maximal zwei Personen in einer Kiste mitfahren, die Fahrer dürfen sich jedoch untereinander im Team abwechseln. Teilnehmen darf bei "Cool Running" übrigens jeder - egal ob jung oder alt. Anmeldungen sind jederzeit möglich, für ganz Spontane auch noch bis 11 Uhr am Renntag.

In den vergangenen 19 Jahren gab es viele legendäre Kisten, Abfahrten, Streckenrekorde und Kopf-an-Kopf-Rennen, Specials und Beifall von den Zuschauern. Der Eintritt ist wie immer frei, und für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Weitere Informationen sind im Internet auf www.cool-running.de oder auf Facebook (Cool Running - Das Seifenkistenrennen) zu finden. red