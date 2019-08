Cool Running in der Kiste

Es gibt ein kleines Jubiläum in diesem September: das 20. Seifenkistenrennen "Cool Running" in dem Königsberger Stadtteil Altershausen.

Der Ort Altershausen bei Königsberg gilt schon seit längerem als ein Zentrum des Seifenkistensports. Seit Jahren findet hier das Seifenkistenrennen "Cool Running" statt, an dem sich wagemutige Fahrzeuglenker mit ihren nicht weniger wagemutigen unmotorisierten Konstruktionen miteinander messen. Es sind nur noch wenige Tage bis zur 20. Ausgabe des Seifenkistenrennens, welches in Altershausen am Sonntag, 8. September, ausgerichtet wird. Und so wird bei allen Teams, die sich zum Start gemeldet haben, manchmal bis zum letzten Augenblick geschraubt, geschweißt und getunt, bis sie die richtige Feinabstimmung bei ihren Gefährten gefunden haben.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h werden die selbstgebauten Fahrzeuge auch in diesem Jahr wieder an der Haßberghalle vorbeibrausen und sich die verwegenen Piloten mit tollkühnem Eifer in die lang gezogene Kurve vor der Haupttribüne legen, um angefeuert durch den Jubel der Zuschauer die Schussfahrt ins Ziel zu nehmen.

Unterteilt in drei Klassen werden auf der circa 800 Meter langen Strecke am Rande von Altershausen die schnellsten der fahrbaren Konstrukte ermittelt. In der Standard-Klasse darf die Seifenkiste bis zu 150 Kilogramm wiegen, in der Kategorie für Anfänger und Einsteiger darf das Gefährt nur 80 Kilogramm auf die Waage bringen. Darüber hinaus wird in einer Profi-Klasse der Sieger unter denjenigen ermittelt, die sich mit entsprechend hochqualitativen Fahrzeugen auf den Parcours begeben. Außerdem wird auch die von einer Jury ermittelte kreativste Seifenkiste mit einem Preis ausgezeichnet.

Probeläufe am Vormittag

Doch bevor es auf die Strecke geht, hat erst am Vormittag eine Abnahme durch die technische Kommission zu erfolgen. Nach der am Veranstaltungstag um 10 Uhr durchgeführten Inspektion werden ab 11.30 Uhr Probeläufe stattfinden. Nach der Vorstellung der Fahrzeuge sowie deren Fahrern, werden die Wertungsläufe gestartet. Im Anschluss daran erfolgt die Ehrung der Sieger mit Preisvergabe.