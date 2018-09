Cool Running - ein Licht, das immer brennen soll

Beim Seifenkistenrennen Cool Running in Altershausen hat der als "Herr W." mit seiner Ente startende Franzose Hervé Glatigny den Preis für das originellste Rennmobil aller Teilnehmer bekommen. Diese Veranstaltung ist ihm nachhaltig positiv in Erinnerung geblieben und hat ihn zu einem offenen Brief an die Veranstalter inspiriert, in dem er den Wert einer solchen Veranstaltung gerade in der heutigen Zeit würdigt.

Für Glatigny war es ein wunderschöner Tag, für den er sich bei allen Organisatoren herzlich bedankt. Es sei viel Arbeit, so einen Tag auf die Beine zu stellen und vorzubereiten, um diese exklusive familiäre Atmosphäre zu ermöglichen. Die Veranstalter sollten von Behörden eine finanzielle Unterstützung verlangen. Das Kultusministerium fördere "so viele Bierfeste", da könne es genauso gut auch das gemütliche Familienfest in Altershausen unterstützen, oder? Seit 19 Jahren so eine Veranstaltung mit Erfolg aufrechtzuerhalten, das gehöre zur Kulturgeschichte einer Gemeinde. Dass bis zu einem Viertel der Dorfbewohner mitmacht, dieses Festival vorzubereiten, sollte ein Vorbild der Solidarität für das Land sein. "Bravo an euch alle!", schreibt Glatigny. "Wir brauchen solche Veranstaltungen, wo wir, Teilnehmer und Zuschauer, die Gelegenheit haben, uns zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen."

Es sei erfreulich, zu wissen, dass ein Jahr bis zum Wiedersehen schnell vorbei ist. Dieses "Rendezvous" stehe bereits in seinem Kalender 2019. "Und der Countdown läuft, wie jedes Jahr der für Weihnachten." Was seien dann schon 160 km Entfernung für ihn?

Glatigny geht in seinem Brief auch auf diejenigen Leute ein, die alle trennen und durch die Verbreitung von Angst und Furcht glauben lassen wollten, die Werte des sozialen Miteinanderlebens, egal welche Religion oder Hautfarbe jemand hat, seien nicht richtig. "Ein Tag wie der eure zeigt und beweist klipp und klar, dass die einfach Unrecht haben." Das Cool Running sei ein Licht in dieser momentan "nebeligen" politischen Lage. "Und es ist sehr wichtig, dass dieses Licht immer brennt."