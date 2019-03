Container sollen zwei Jahre stehen

Die Marktgemeinde braucht dringend weitere Kita-Plätze. Ein Anbau dauere einfach viel zu lange, sagte im Marktrat Bürgermeister Helmut Lottes. Eine Containerlösung solle vorübergehend Abhilfe schaffen. "Wir denken an einen Zeitraum von zwei Jahren", so Lottes.

In die Erweiterung sollen zum Beginn des neuen Kindergartenjahres eine weitere Gruppe und zusätzlich die bereits bestehende Hortgruppe einziehen. Von einem Provisorium könne dabei eigentlich nicht mehr gesprochen werden, fand Lottes, der sich solche Container bereits angeschaut hat. Diese "Überbrückungsmöglichkeiten" seien heute hervorragend gebaut, insbesondere was die Schall- und Wärme/Kälteisolierung betreffe.

Zur nächsten Sitzung soll bereits die Planung vorliegen. Dann soll auch entschieden werden, ob der Container gekauft oder gemietet wird.

Nicht zuletzt hofft Bürgermeister Lottes auf eine finanzielle Beteiligung der Firma MABA, da viele Mitarbeiter ihre Kinder an ihrem Arbeitsort Vestenbergsgreuth zur Betreuung bringen. Mit der Vorplanung und Genehmigungsplanung wurde in der Sitzung das Herzogenauracher Büro Popp zum Angebotspreis von gut 5000 Euro beauftragt. See