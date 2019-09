Constanze Schweizer-Elser übernimmt die ersten Proben

Nach der Sommerpause beginnen am Dienstag, 17. September, wieder die Proben der Kulmbacher Kantorei. Bis zum Dienstantritt des neuen Kantors Christian Reitenspieß am 1. November wird die Selber Dekanatskantorin Constanze Schweizer-Elser die Chorproben übernehmen.

In diesem Zeitraum finden diese jeweils dienstags (nicht am 1. und 29. Oktober) ab 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus, Waaggasse 4, statt. Ein Schwerpunkt der Probenarbeit wird die Vorbereitung des Festgottesdienstes zum Reformationstag sein. Geplant sind Sätze aus der Messe in f-moll für Chor und Orgel von Joseph Gabriel Rheinberger. Mitglieder und Interessierte sind willkommen. red