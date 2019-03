Consolare: Termine im März

Der Verein "Consolare - Sag Ja zum Leben!" weist auf folgende Termine im März hin: Consolare vor Ort im Lastnerhaus, mittwochs von 9 bis 12 Uhr, Beratung, Begleitung und Unterstützung in fast allen Lebenslagen und für fast jedes Alter, Anmeldung per E-Mail an info@consolare.de oder unter Telefon 09194/725869 (AB); Kurs "Progressive Muskelentspannung nach Jacobson", mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr, acht Einheiten zu je 90 Minuten, Kostenübernahme durch die Krankenkasse möglich, Anmeldung per E-Mail an info@consolare.de oder unter Telefon 09194/725869 (AB); Kontaktabbruch- verlassen(d)e Kinder, am 4. März von 19 bis 20 Uhr, Gesprächsgruppe für Kinder, die sich von Ihren Eltern getrennt haben und darüber reden wollen; Funkstille - verlassene Eltern, am 11. März von 19 bis 21.30 Uhr, Gesprächsangebot für Eltern, die verlassen wurden sowie für verlassene Menschen, deren Angehörige die Verbindung abgebrochen haben und Wiederaufnahme ablehnen; Café der Begegnung, am 7. März von 15 bis 17 Uhr, offener Treff im Lastnerhaus; Spielnachmittag, am 21. März von 15 bis 17 Uhr; Workshop für verlassene Eltern: Loslassen - sich auf den Weg begeben, sich öffnen für Neues, am 23. März von 10 bis 16.30 Uhr im Mütterzentrum Ebermannstadt, Informationen per E- Mail an info@consolare.de, auf www.consolare.de oder Tel. 09194/725869 (AB). red