Conny Müller führt weiter den Obst- und Gartenbauverein

Zur Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Reundorf traf sich der 146 Mitglieder starke Verein. Vorsitzende Conny Müller gab einen Überblick über Aktivitäten und Termine des Vereins. Über das abgelaufene Jahr berichtete Schriftführerin Irmgard Gehringer.

Die Aufgaben des Vereins bestehen unter anderem in der Dorfverschönerung, wie beispielsweise dem Schmücken des Osterbrunnens, bei dem sehr viele Mitglieder geholfen hatten. Auch kamen Fachvorträge zu unterschiedlichen Themen im letzten Jahr nicht zu kurz. Ein Highlight war die Ausrichtung des Waldfestes am Reundorfer See, das großen Zuspruch fand und jährlich Ziel so mancher Wanderschaft an Christi Himmelfahrt ist.

Die Teilnahme an Veranstaltungen der anderen Vereine Reundorfs war ebenfalls rege. Darüber hinaus fanden Wanderungen und das jährliche Dorfsingen statt. Im Herbst schloss sich die allseits beliebte Weinfahrt zusammen mit dem CSU-Ortsverband an; er führte nach Kammerforst inklusive Besuch des Münsters Ebrach und der JVA Ebrach. Mit einem Ausflug in die Krippenwelt Bambergs endete das Vereinsjahr.

Die Ehrenurkunde sowie die silberne Ehrennadel und ein Blumengruß wurden an Manuela May und Helmut Schlöhlein für 25-jährige Mitgliedschaft überreicht.

Kassier und Schriftführer neu

Neuwahlen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Conny Müller bleibt Vorsitzende, Karola Rettmann ist weiter Zweite Vorsitzende. Neu wurden die Posten des Kassiers mit Stefan Richter und des Schriftführers mit Matthias Wachter besetzt. Als Leiterin der Kindergruppe fungiert wie bisher Gisela Hartan.

Als Vorstandsmitglieder wurden außerdem Rosi Hornung, Irmgard Gehringer, Monika Liesen und Klaus Comis gewählt.

Mit einem Ausblick auf die Vereinsaktivitäten schloss Müller die Versammlung. red