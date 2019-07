Conni - Das Schul-Musical

Das erste Conni-Musical wurde so ein riesengroßer Erfolg, da stellte sich die Frage: Wie geht es weiter? Nachdem Conni im ersten Musical sechs Jahre alt wurde, ist sie nun in der Schule. Das "Conni-Schul-Musical" wird am Samstag, 21. September, in der Dr.-Stammberger-Halle Kulmbach zu sehen sein. Beginn ist um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Conni ist in der Schule und erlebt dort zusammen mit ihren Freunden Anna und Paul eine Menge aufregender Dinge, so dass es für Conni und ihre Freunde nie langweilig wird. Karten für das Gastspiel des Cocomico-Theaters gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: privat