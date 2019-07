Trebgast 11.06.2019

konzert

"con spirito" spielt auf

Unter dem Motto "Seid fröhlich in Hoffnung" gibt der Stiftungschor "con spirito" des Verbandes evangelischer Posaunenchöre in Bayern, am Sonntag um 17 Uhr ein Konzert in der St. Johanneskirche in Treb...