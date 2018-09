Das BRK-Mehrgenerationenhaus (MGH) bietet seit nun über acht Jahren Computerkurse für Senioren an. Am Montag, 24. September, startet das MGH in eine neue Saison. Zwei unterschiedliche Niveaus stehen zur Verfügung: Der Anfängerkurs richtet sich an Senioren, die noch keine oder sehr wenige Erfahrungen mit dem PC haben. Dabei stehen Themen auf dem Programm wie: Aus was besteht ein PC? Die Tastatur - was bedeuten die ganzen Zeichen? Die Maus beherrschen. Auch erste Schreibübungen und die ersten Schritte im Internet werden angeboten. Der Anfängerkurs findet immer montags um 15 Uhr statt und erstreckt sich über sieben Mal eineinhalb Stunden. Für alle, die bereits "Fortgeschrittene" sind, lädt das MGH um 17 Uhr ein. Dieser Kurs richtet sich an Senioren, die bereits Erfahrung im Umgang mit dem PC (und dem Handy) haben. Themen diesmal: Windows 10 - Unterschiede zu Windows 7, Sicherheitsupdates; Virenschutz auf dem Handy; Wiederholungseinheit Word am Beispiel Foto mit Passepartout; Lustiges für E-Mails: eigene animierte Bilder erstellen. Auch dieser Kurs erstreckt sich über sieben Mal eineinhalb Stunden. Informationen und Anmeldung unter Telefon 09571/959031 oder www.mgh-news.de. red