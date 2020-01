Computerbetrüger verschickten E-Mails

Bisher unbekannte Täter sind unberechtigt in das Computerprogramm einer 69-Jährigen aus Ebermannstadt eingedrungen und haben an die Personen, die im Postfach des Computers hinterlegt waren, ohne Wissen der Frau E-Mails verschickt. Darin wurden die Adressaten gebeten, Geld zu überweisen, da sich die vermeintliche Absenderin in einer finanziellen Notlage befinde und dringend finanzielle Unterstützung benötige. Bisher ist nicht bekannt, ob eine der angeschriebenen Personen Geld überwiesen hat. Jedoch weist die Polizei darauf hin, auf solche E-Mails nicht zu reagieren und sich stattdessen mit dem Absender telefonisch in Verbindung zu setzen.