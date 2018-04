Commerzbank Bamberg im Aufwind

Die Commerzbank Bamberg hat ihren Wachstumskurs mit Privat- und Firmenkunden im vergangenen Jahr erfolgreich fortgesetzt. Im Geschäft mit Privatkunden hat die Bank weiter Kunden hinzugewonnen und ihren Marktanteil bei Immobilienfinanzierungen und im Wertpapiergeschäft stark ausgebaut. "Wir haben in Bamberg netto 132 neue Kunden gewonnen", berichtet Filialdirektor Manuel Durlak, verantwortlich für das Geschäft mit Privatkunden, in der Pressemitteiung. "Mit unserem kostenlosen Girokonto überzeugen wir am Markt. Insgesamt betreuen wir jetzt 13 733 Privatkunden und 2956 Geschäftskunden in Bamberg."

Im Kreditgeschäft habe die Filiale vom Immobilienboom profitiert. "Das Neugeschäftsvolumen bei Immobilienkrediten betrug 33 Millionen Euro", so Durlak. Insgesamt habe man 2017 das Baufinanzierungsvolumen in Bamberg um 25,6 Prozent gesteigert. Bei der Geldanlage profitierten Anleger in Bamberg zunehmend von der Börsenentwicklung: 6,5 Millionen Euro investierten Kunden im vergangenen Jahr neu in Wertpapiere. "Wer anlegt statt zu sparen, kann auch im Niedrigzinsumfeld sein Geld bei überschaubarem Risiko vermehren", betont Durlak. Für 2018 rechneten die Volkswirte weiter mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung und steigenden Aktienkursen.



"Beste Bank vor Ort"

Bereits zum fünften Mal in Folge hat die Commerzbank 2017 den bundesweiten Beratungstest "Beste Bank vor Ort" gewonnen. "Wir sind die führende Bank in Deutschland bei der Beratungsqualität", betonte der Privatkunden-Chef. Die Herausforderungen im Bankgeschäft sieht Durlak als Chance: "Wir bauen die Bank um, damit sie zu den langfristigen Gewinnern des Wandels gehört."

Die Commerzbank Bamberg in der Willy-Lessing-Straße 20 wurde nach dem Brand am 31. August 2017 saniert und am 16. Oktober 2017 wiedereröffnet. Die Räumlichkeiten der Filiale befinden sich nun in der Willy-Lessing-Straße 18.

Im Geschäft mit vermögenden Privatkunden - dem Wealth Management - konnte die Commerzbank am Standort Bamberg ihren erfolgreichen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Mit einem Wachstum der verwalteten Assets um rund 8 Prozent und einer Verdopplung des Kreditgeschäftes habe sich das Geschäft am Standort hervorragend entwickelt. Bei Firmenkunden konnte die Bank im vergangenen Jahr in der Region Bamberg/Coburg 24 neue Kunden gewinnen, dazu habe der Standort Bamberg sieben Kunden beigetragen. Die neuen Kunden konnten insbesondere im Mittelstand gewonnen werden.



Bei Mittelstand vorn

Die Commerzbank ist eigenen Angaben zufolge der führende Finanzierer des deutschen Mittelstands und wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab. Insgesamt hat die Commerzbank heute in Bamberg 25 Mitarbeiter. red