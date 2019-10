"Comixart" feiert 25. Jubiläum

Seit 1994 ist der Comicladen "Comixart" das Zentrum der Bamberger Comic- und Mangawelt. Nationale und internationale Comiczeichner besuchten in den letzten 25 Jahren Bamberg: Don Rosa, Joscha Sauer, Bill Morrisson, Greg Capullo, Julian Lopez, Ralf König, Ralph Ruthe, (C) Tom, Melanie Schober - um nur einige zu nennen. "Comixart" ist aus der Domstadt nicht mehr wegzudenken: Um das erste Vierteljahrhundert gebührend zu feiern, sind am Samstag, 12. Oktober, einige Aktionen geplant. Tagsüber gibt es in der Austraße 21 Geburtstagsrabatte, Preisausschreiben, eine Signierstunde mit Tracht-Man-Zeichner Chris Kloiber und natürlich Sekt und Saft. Abends steigt dann die Party mit Rakete Bangkok im Stilbruch Bamberg. Der Eintritt ist frei. red