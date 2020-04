Comic-Salon ist abgesagt

Die Stadt Erlangen hat neben der Bergkirchweih auch den 19. Internationalen Comic-Salon (11. bis 14. Juni) abgesagt. Sie folgt damit den Festlegungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer und den von der Bayerischen Staatsregierung am Donnerstag verkündeten Regelungen, nach denen Großveranstaltungen mindestens bis zum 31. August untersagt bleiben. Die größte und wichtigste Veranstaltung für grafische Literatur und Comic-Kunst im deutschsprachigen Raum hätte vom 11. bis 14. Juni stattfinden sollen. Schon die weitreichenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hatten die Vorbereitungen für das städtische Kulturamt, die zahlreichen Kooperationspartner und für die Aussteller erheblich erschwert. Der im Rahmen des Comic-Salons vergebene Max-und-Moritz-Preis soll jedoch auch 2020 verliehen werden. Wann und in welcher Form wird noch entschieden. Bereits erworbene Eintrittskarten werden selbstverständlich rückerstattet. "Der Kulturbereich arbeitet intensiv daran, das Thema Comic in anderer Form, beispielsweise digital, erlebbar zu machen", sagte Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth. red