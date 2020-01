Comedy Royal mit Rena Schwarz

Rena Schwarz startet am Donnerstag, 23. Januar, die Comedy-Royal-Veranstaltungen der Spielbank Bad Kissingen im Jahr 2020. Mit ihrem Programm "Prinzessin ist auch kein Traumjob" steht sie ab 19 Uhr auf der Bühne im Spielbankrestaurant "La Canchanchara". Rena Schwarz ist keine Märchentante, vielmehr räumt sie die Märchen so richtig auf, indem sie sie in die heutige Zeit verlegt und analysiert sie: So können Hänsel und Gretel sich gar nicht mehr im Wald verirren, außer der Akku vom Smartphone ist leer und GPS geht nicht. Und die Prinzessin hat immer den langweiligsten Job und muss am Schluss den heiraten, den der König aussucht. Es sind geschickt inszenierte Gedanken, unterhaltsam und zugleich mit Tiefgang, unterbrochen von liebenswert-witzigen und bitterbösen Liedern. Karten gibt es unter www.spielbanken-bayern.de sowie an den Rezeptionen zu den Öffnungszeiten der Spielbank. Foto: Ralf Hamm