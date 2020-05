Daphne de Luxe ist mit ihrem gleichnamigen Programm "Comedy in Hülle und Fülle"am Freitag, 23. Oktober, im Gesellschaftshaus zu Gast. Die Entertainerin mit Leib & Seele bringt im wahrsten Sinne ihres Programmtitels "Comedy in Hülle und Fülle" auf die Bühne. Dahinter verbirgt sich ein ausgewogenes Showkonzept aus Kabarett, Comedy, Live-Gesang und hautnahem Kontakt zum Publikum. Wenn die charismatische "Barbie im XL-Format" scharfzüngig, lebensbejahend und gewollt zweideutig über ihre Sicht der Dinge plaudert, beweist sie ganz nebenbei allen verbissenen Gewichtskontrolleuren und Kalorienzählern, dass man nicht Größe 36 tragen muss, um zu gefallen. Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen der Region oder bei eventim: https://bit.ly/2E6fxst. Foto: Streckenbach