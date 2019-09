Comedy-Coaching im Hausfrauentreff

Der Hausfrauentreff lädt für Dienstag, 1. Oktober, zu einem interessanten Abend mit der Kommunikationsexpertin und Schauspielerin Heike Bauer-Banzhaf ein. "Coaching mit Comedy - Lebenslust statt Altersfrust!" Unter diesem Motto unterhält die Referentin mit einem tiefgründigen und humorvollen Programm mit ihrer imaginären Figur Gerdi Preuß. "Älter zu werden, sich so zu fühlen und auch so auszusehen, das betrifft jeden, der das Glück hat, nicht früh sterben zu müssen." Oder mit Frau Preuß: "Ist es wirklich so schlimm, wenn die Männer nicht mehr gucken wie ein Veganer an der Fleischtheke?" Der Abend beginnt um 19.30 Uhr und findet im Gasthaus Eisfelder statt. Nichtmitglieder sind auch willkommen. alc