Comeback in Bug

Michael Memmel Vor beinahe zwei Jahren haben wir die Regnitz aufgegabelt. Also natürlich nicht den kompletten Fluss, sondern die Hinweisschilder darauf an der Buger Brücke. Das eine war nämlich von Graffitis überwuchert, das andere fehlte schlichtweg. Jetzt das große Comeback - nicht von der Regnitz, die war ja nie weg, sondern von den Schildern. Der Entsorgungs- und Baubetrieb (EBB) der Stadt Bamberg hatte sich erbarmt - mit der Brücke, dem Fluss, den Schildern und vor allem den Touristen. Ja, um die geht es in erster Linie, wie uns ein FT-Leser wissen lässt, der wegen des Missstandes persönlich interveniert hat: "Viele Hunderte Besucher unserer Stadt, vor allem die, die den Campingplatz aufsuchen, wissen jetzt wenigstens wieder, welchen Fluss sie überqueren - die Regnitz, den unser Stadtbild seit Jahrhunderten prägenden Fluss." Und für sie, die Besucher, wurde nun wohl auch die Farbe an die Realität angepasst: vom lieblichen Grün hin zum schmutzigen Braun. Jetzt sind sie eins: Schild und Fluss.