Comeback für Frauen

Die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg führt am Dienstag, 28. Mai, in Kooperation der Jobcenter den "Aktionstag Wiedereinstieg" durch. Unter dem Motto "Erfolgreich Wiedereinsteigen" ist an diesem Tag von 9 bis 14 Uhr die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt telefonisch erreichbar. Interessierte Frauen können direkt unter Telefon 09561/93139 anrufen und Fragen zum Thema Berufsrückkehr stellen. Der Telefonaktionstag bietet Frauen die Gelegenheit, sich unkompliziert und unverbindlich über die Möglichkeiten einer Arbeitsaufnahme oder zusätzliche Informationsquellen zu informieren. Durch den direkten Kontakt wird individuell besprochen, was in verschiedenen Lebenssituationen ratsam wäre. red