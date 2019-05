"Comeback für Adam und Eva" auf der Bühne

Der Fränkische Theatersommer zeigt am Donnerstag, 23. April, um 19 Uhr im Brückentheater am Kurpark das Stück "Jetzt wird's richtig paradiesisch! - Comeback für Adam und Eva". Die Geschichte von Adam und Eva geht weiter: Schon immer hat es die beiden mächtig gewurmt, dass sie wegen eines simplen Stücks Obst aus dem Paradies geflogen sind. Dagegen haben sie vor Gericht geklagt und - dem deutschen Mieterschutz sei Dank - endlich Recht bekommen. Ab sofort dürfen Adam und Eva also wieder im Garten Eden wohnen. Jetzt können die paradiesischen Zeiten beginnen - wären da nicht Umzugschaos, der schrullige Vermieter und sein kurioses Personal. Darsteller sind Carina Krämer und Malte Berwanger. Karten sind im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, in der Schön-Klinik und im Kurhotel oder an der Abendkasse erhältlich. Diese ist ab 18.30 Uhr besetzt. red