Comeback der Schwimmtasche

Letztes Jahr war eben einfach alles anders. Da hatte unsere Schwimmbadtasche einen festen Platz im Eingangsbereich. Wegräumen lohnte sich nie. Denn sie war so gut wie jeden Tag im Einsatz. Wer hätte letzten Sommer nur im geringsten gedacht, dass ein Freibad-Besuch, der doch immer so wunderbar unbeschwert war (genau deshalb lieben wir ihn ja!), mal von Masken und Abstandsregelungen begleitet werden würde. Viele von uns haben in diesen Zeiten ein Planschbecken oder sogar einen Pool für den Garten besorgt. Auch wir konnten dieser Versuchung nicht widerstehen. Doch das ersetzt doch einfach nicht das typische Freibad-Feeling. Schwimmzüge durchs kühle Nass, wilde Wasserschlachten, Treibenlassen auf dem aufblasbaren Riesen-Einhorn, Chillen auf dem Handtuch unter den Bäumen, der bekannte Geruch nach Chlor und fettigen Pommes. All das können wir jetzt wieder haben. Leider nicht in jedem Freibad. Manche bleiben vorerst zu. Hoffentlich nicht lange. Deshalb: Unterstützt eure Freibäder und geht baden. Der Sommer soll ja schon bald zurückkommen - und somit auch die Schwimmbadtasche im Flur.