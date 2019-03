"Come together" im Awo-Treff

Die meisten Unternehmungen bereiten viel mehr Freude, wenn man sie gemeinsam macht. Nach diesem Grundsatz gründet das Awo-Mehrgenerationenhaus eine neue Initiative: "Come together". Es geht um spontane Treffen, gemeinsame Ausflüge, Theaterbesuche und vielleicht auch einmal einen gemeinsamen Urlaub. Zunächst können sich Interessierte melden, die gerne mit anderen etwas unternehmen möchten. Bei einem ersten Treffen Ende März soll dann gemeinsam mit einer Mitarbeiterin herausgefunden werden, wo die Interessen der Einzelnen liegen, wie es möglich ist, sich vielleicht auch spontan miteinander zu verabreden oder ob eine feste Planung von Angeboten angebracht ist. Interessierte melden sich im Awo-Treff unter der Telefonnummer 09561/94415 an. Das erste Treffen von "Come together" findet am Freitag, 29. März, ab 16 Uhr statt. red