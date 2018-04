Cold-Water-Challenge der Motorradfreunde

An der Cold-Water-Grill-Challenge von Facebook haben sich die Motorradfreunde Frickendorf beteiligt. Standesgemäß stellten sie sich barfuß mit einem Seidla Bier ins kalte Wasser. Tina Wagner grillte, und Matthias Schwinn filmte die Aktion. Vorsitzender Andreas Wagner dankte der Feuerwehr Fierst für die Nominierung und gab bekannt, der Erlös aus der "Herausforderung" komme dem Kauf eines Traktorrasenmähers zugute. Damit werden in Frickendorf die öffentlichen Grünflächen gemäht. Gleichzeitig wies Wagner auf das bevorstehende 19. Oldtimer-Treffen in Frickendorf am 1. Mai hin. alc