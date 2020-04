Coca-Cola hilft in der Coronakrise

Die Firma Coca-Cola hat dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) im Werk in Knetzgau eine umfangreiche Getränkelieferung kostenfrei übergeben: Etwa 100 000 Flaschen haben auf 70 Paletten das Lager verlassen, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei handelt es sich um das größte Getränkegeschenk, das Coca-Cola seit Beginn der Corona-Krise an die Landes- und Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes übergeben hat. In den ersten Wochen wurden über 15 000 Kisten ausgeliefert; das sind circa 300 000 Flaschen.

Sechs Lastwagen

Um die Getränke in Knetzgau abzuholen, sind sechs Lastwagen des Deutschen Roten Kreuzes vorgefahren. Etwa fünf Stunden dauerte es, bis alle Getränke verladen waren. In den Tagen zuvor haben Coca-Cola-Mitarbeiter die 70 Paletten über 30 Stunden mit den verschiedenen Erfrischungsgetränken bestückt. "Mein Team und ich sind sehr stolz, dass wir einen Beitrag zur Getränkeversorgung vieler Helfer beim Bayerischen Roten Kreuz leisten konnten - und das für ganz Bayern von Knetzgau aus", sagt Daniel Ott, der Lagerleiter am Standort.

Das BRK bedankte sich auf seinen Social-Media-Kanälen, unter anderem auf Instagram, mit folgenden Worten für den Einsatz des Getränkeherstellers: "Ein herzliches Dankeschön senden wir an die Kolleginnen und Kollegen von Coca-Cola. Für unsere Bezirks- und Kreisverbände haben sie an ihrem Standort in Mainfranken verschiedene Getränke auf mehr als 70 Paletten zusammengestellt. So haben unsere ehren- und hauptamtlichen Helfer und Einrichtungen in den bevorstehenden anstrengenden Wochen der Corona-Krise eine große Auswahl, um sich mit Getränken zu erfrischen."

Weltweite Unterstützung

Das Engagement von Coca-Cola geht in der Corona-Krise weit über Getränke hinaus. Die Coca-Cola Company spendet mit ihren Abfüllpartnern und der Stiftung The Coca-Cola Foundation weltweit 120 Millionen Dollar für Covid-19-Hilfsmaßnahmen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Diese unmittelbare Unterstützung fließt in Schutzausrüstung und Getränke für Angestellte medizinischer Einrichtungen sowie Lebensmittel für Bedürftige.

In Knetzgau füllt Coca-Cola etwa 15 verschiedene kohlensäurehaltige Getränke auf fünf Linien ab. Die Getränke gehen in die Region Ober- und Unterfranken sowie weitere Teile Süddeutschlands. Am Standort sind über 500 Mitarbeiter tätig.

Daten und Zahlen

Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) ist mit einem Absatzvolumen von mehr als 3,8 Milliarden Litern (2019) das größte deutsche Getränkeunternehmen. Sie ist für die Abfüllung sowie den Verkauf und Vertrieb von Coca-Cola-Markenprodukten in ganz Deutschland verantwortlich. Die CCEP DE betreut 325 000 Handels- und Gastronomiekunden und beschäftigt rund 7600 Mitarbeiter. Die CCEP DE ist Teil von Coca-Cola European Partners (CCEP). Und CCEP bedient über 300 Millionen Konsumenten in 13 Ländern mit einer breiten Auswahl von alkoholfreien Getränken.