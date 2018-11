Coburgs erster Markt für Kinder wartet mit kleiner Budenstadt auf

Es ist eine Premiere, auf die sich alle Kinder in Stadt und Land freuen dürfen: zum ersten Mal in der Geschichte Coburgs öffnet am Samstag, 1. Dezember, der Kinderweihnachtsmarkt "albertiny" seine Pforten. Eingebettet in eine eigene kleine Budenstadt wird es auf dem Albertsplatz jeweils an den Adventswochenenden ein buntes Weihnachtsprogramm für Kinder geben.

In aller Ruhe

"Wir wollen einen Ort für Kinder schaffen, abseits von Trubel, Hektik und Kommerz der Vorweihnachtszeit", erläutert Citymanagerin Andrea Kerby-Schindler das Konzept des ersten Coburger Kinderweihnachtsmarktes, den sie mit ihrem Team des Citymanagements auf die Beine gestellt hat.

Mit einer großen Holzhütte namens "albertiny-Werkstatt", dem Wichtelstübchen und dem Knusperhäuschen, soll "albertiny" zu einem magischen Ort für Kinder werden, zu einem Ort, an dem sie zum Basteln, Backen, Malen, Musizieren und Yoga animiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit der Hilfe vieler Sponsoren, Institutionen, Ämter, Vereine, Händler und Privatpersonen hat das Citymanagement ein spannendes Programm für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren auf die Beine gestellt. So wird es zum Beispiel Weihnachtslesungen mit Schauspieler Stephan Mertl, einem Coburger Autor und von Lesipold vom Lions Club Coburg Veste geben. Angebote wie "Wunschzettel-Basteln", Kinderschminken sowie Aufführungen verschiedener Tanzgruppen oder des Kinder- und Jugendtheaters Coburg sollen die kleinen Weihnachtsmarktbesucher aktiv zum Mitmachen einladen.

Mit den Eltern

Auch Eltern sollen in das Angebot mit einbezogen werden. "Es geht uns bei diesem Kinderweihnachtsmarkt auch um den eigentlichen Wert der Weihnacht als Familienfest", erklärt Citymanagerin Andrea Kerby-Schindler.

Geöffnet hat der Kinderweihnachtsmarkt "albertiny" von 1. bis 23. Dezember jeweils von Freitag bis Sonntag, 14 bis 19 Uhr, sowie am 6. Dezember, dem Nikolaustag. Für diesen Tag haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. Neben einer Wunschballon-Aktion der Firma Haba sowie einem Auftritt des Coburger Singer-Songwriters Eugen Meisner (alias Maverin) wird Andreas Leopold Schardt, auch bekannt als fränkischer Tatort-Kommissar, in die Rolle des Nikolaus schlüpfen und die Kinder zur guten Tat animieren. Jeder, der für ein anderes Kind ein kleines Geschenk mitbringt, egal ob ein gut erhaltenes Spielzeug, etwas Selbstgebasteltes oder einfach nur eine Weihnachtskarte, bekommt dafür ein kleines, traditionelles "Nikolaus-Säckchen" und ein Erinnerungsfoto.

Am Sonntag, 16. Dezember, präsentiert die Achja-Bühne aus Essen eine Musiktheateraufführung für Familien auf dem Albertsplatz, jeweils um 14.30 und 16 Uhr.

Um die kulinarische Versorgung der kleinen und großen Besucher kümmern sich die umliegenden Gastronomen, nur Alkohol wird es auf dem Kinderweihnachtsmarkt nicht geben, für Glühwein und Feuerzangenbowle ist auf dem großen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz weiterhin gesorgt. red