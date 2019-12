Coburg.Rennsteig-Tag bei der Grünen Woche

Dank einer Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kann sich die Region Coburg/Sonneberg unter dem Dach des Vereins Wirtschaft - Innovation - Region (WIR) zwischen Rennsteig und Main e.V. mit der Regionalentwicklungsagentur Coburg Stadt und Land aktiv bei der Internationalen Grünen Woche 2020 in Berlin präsentieren. Unter dem Übermotto "Lust auf's Land" ist die regionale Präsentation mit "Willkommen in Coburg.Rennsteig - Ihre neue Heimat?!" überschrieben. Die beiden Landkreise und die Stadt Coburg in der Mitte werben dabei als Lebensraum mit vielfältigen Arbeits- und Entfaltungsmöglichkeiten und einem ausgesprochen engmaschigen sozialen Netz um Neubürger und zusätzliche Fachkräfte für ihre Unternehmen. Das Besondere dabei ist, dass sich die länderübergreifende Kooperation als ein gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum darstellt. Die Messepräsentation findet am Mittwoch, 22. Januar, ab 11 Uhr im Messezentrum Berlin, Halle 27, Stand 405, statt (weitere Informationen bei Coburg Stadt und Land aktiv, Telefon 9561/5149145, E-Mail Annabelle.Menzner@region-coburg.de, und WIR zwischen Rennsteig und Main, Telefon 3675/880259, E-Mail Stefan.Hinterleitner@stadt-son.de). red