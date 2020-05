Coburger Start-up lieferte die Plattform für die Ideen "contra Corona"

Um "Coburg contra Corona" starten zu können, brauchte es eine Plattform im Internet, auf der die Mitglieder sich einem Projekt anschließen, sich austauschen und Dateien bereitstellen können. Die Hochschule Coburg entschied sich hier für Nuspace, ein Coburger Startup, gegründet von Maria Simmler und Johannes Schmölz.

Durch Corona sind die Produkte des jungen Unternehmens "gefragter denn je", heißt es in einer Pressemitteilung von Zukunft.Coburg.Digital. Nustudio bietet alles, was für die standortübergreifende Zusammenarbeit gebraucht werde, von Cloudspeicherplatz für die eigenen Daten über Kommunikations- bis hin zu Projektmanagement-Tools. Die angebotenen Produkte sind alle Open-Source-Software, die kostenlos zur Verfügung gestellt und von Nuspace für den jeweiligen Kunden individualisiert, betreut und gewartet werden. Die Daten sind mehrfach auf größtenteils eigenen Servern gesichert, die hier in Coburg stehen.

Nicht nur die Hochschule und Unternehmen, sondern auch Schulen setzen derzeit auf digitale Zusammenarbeit. Nuspace will helfen: "Wir bieten Schulen und öffentlichen Bildungseinrichtungen unsere Cloud und Kommunikationswerkzeuge bis zu den Sommerferien kostenlos an, um Lehrern die Zusammenarbeit mit ihren Schülern auch ohne persönlichen Kontakt zu erleichtern", sagt Geschäftsführerin Maria Simmler.

Obwohl erst vor kurzem gestartet, beschäftigen Maria Simmler und Johannes Schmölz bereits acht Mitarbeiter. Angefangen haben die beiden Gründer im Coworking Space und in der Gründer-Community von Zukunft.Coburg.Digital bereits vor einigen Jahren. Maria Simmler hat den Coworking Space als Ort für kreative Impulse genutzt, Johannes Schmölz hat an verschiedenen Apps und IT-Lösungen sowie Projekten gearbeitet. Seit 2017 stellen Stadt und Landkreis Coburg über ihre Wirtschaftsförderungen hier eine Art Startrampe für junge Unternehmer im Digitalbereich zur Verfügung.

Die Nuspace-Gründer bringen sich weiterhin in der Coburger Startup-Gemeinschaft ein. Zum Beispiel bei der digitalen Netzwerkhilfe - einer Online-Veranstaltungsreihe, in der Experten aus der Region während der Corona-Krise schnell und unkompliziert ihr Wissen an andere Unternehmen weitergeben. Denn die digitale Kompetenz in der Region ist bereits groß - und die Solidarität laut Zukunft.Coburg.Digital auch. red