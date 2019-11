Bei der 10. offenen bayerischen Sportstacking-Meisterschaft in Speichersdorf war wieder das Coburger StackPower-Team dabei, diesmal mit einer besonders großen Stackergruppe aus der Wefa in Ahorn. Glücklich und mit etlichen Gold-Medaillen und Pokalen kamen sie nach Coburg zurück.

Alle neun Turnier-Teilnehmer - Patrick Dietz, Waldtraut Deutschmann und das Wefa-Team mit Ingrid Magiera, Thomas Merkel, Dominik Hertha, Katja Meißner, Lukas Häfner, Annuschka Neumann und Pascal Sesselmann (Betreuung durch Conny Zeiz, Leiterin des BBB/Wefa und Tanja Dietz) waren unter den zehn Besten. Dreimal gab es Gold für Lukas Häfner, zweimal Gold für Annuschka Neumann, heißt es in einer Mitteilung. Patrick Dietz, Lukas Häfner, Annuschka Neumann und Waldtraut Deutschmann wurden jeweils bayerische Sportstacking-Meister 2019 in ihrer Altersklasse.

Die Konkurrenz wird in allen Altersklassen immer härter. Da es eine offene bayerische Meisterschaft war, konnten auch die Stacker aus den anderen Bundesländern und dem Ausland teilnehmen. So waren zum Beispiel auch Spitzenstacker aus der Schweiz dabei.

Patrick Dietz (AK 11-12) wurde bei starker Konkurrenz Fünfter, war aber eben der beste Bayer, deshalb kann er den Titel bayerischer Meister tragen. Und mit seiner Staffel gewann er Gold.

Lukas Häfner (AK SS+L1, AK 15-18) gewann drei Goldmedaillen in den drei Einzeldisziplinen. Annuschka Neumann im Rollstuhl (SS+L2, AK Ü19) gewann zweimal Gold und einmal Silber im Einzel. Patrick Sesselmann im Rollstuhl (SS+L2, AK Ü19) holte sich zweimal Bronze. Thomas Merkel wurde Vierter, Ingrid Magiera wurde Sechste im Einzel, (beide SS+L1, AK Ü19, Stacker mit Handicap über 19 Jahre) und sie gewannen die Goldmedaille in der Staffel.

Waldtraut Deutschmann (AK Sen2 Ü75) stellte in allen drei Einzeldisziplinen für ihre Altersklasse (Ü75) neue Weltbestzeiten auf. Sie kämpfte aber in der Disziplin Sen1 Ü65, wurde dabei Vierte aber aufgrund ihres Wohnsitzes in Bayern bayerische Meisterin 2019. Außerdem gewann sie Silber im Doppel (mit Reiner Frost), und ihre Staffel holte Gold.

Sportstacking macht unglaublich Spaß und trainiert dabei spielerisch das Gehirn: Die Verknüpfung beider Gehirnhälften, die Rechts-/Linkskoordinations, Konzentrations und Reaktionsfähigkeit können so verbessert werden - auch bei Senioren und Menschen mit Handicap. Tanja Dietz engagiert sich mit dem Becherstapeltraining sehr stark bei den Menschen mit Handicap in der Wefa in Ahorn - und das, wie man bei der bayerischen Meisterschaft sehen konnte, mit viel Erfolg. Becherstapel-Training ist jeden Donnerstag von 17 bis 18.15 Uhr (außerhalb der Ferien) in der Coje, Rosenauer Straße 45, in Coburg. Wer Lust hat, ist eingeladen, zu kommen zum Zuschauen, Ausprobieren, Mittrainieren. Becher stehen zur Verfügung. Es sind auch, falls gewünscht, Workshops an Schulen möglich. red