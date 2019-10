Coburger Schützen sind schon gut in Schuss

Das Bundesliga-Team der SG Coburg gastierte zur Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison bei Aufsteiger Hubertus Kastl. Es wurden zwei Wettkämpfe ausgetragen.

Damit die komplette Mannschaft aus Kastl starten konnte, wurde das "Team CO" ohne die ausländischen Schützen, die noch bei der Europameisterschaft im italienischen Bologna weilten, durch Michaela Greger und der Ludwigsstadter Nachwuchsschützin Lina-Marie Harnisch ergänzt.

Der erste Wettkampf endete dann auch im Gesamtergebnis 4:4. Im Ligamodus der Positionen 1 bis 5 setzten sich die Coburger mit 3:2 durch, wobei folgende Einzelergebnisse erzielt wurden: Sabrina Hößl 396 Ringe, Jürgen Wallowsky 397, Manuel Wittmann 391, Lorenz Gluth 390 und der Neuzugang Andreas Geuther 396 Ringe.

Nach einer einstündigen Pause wurde ein zweiter Wettkampf ausgetragen, diesmal setzten sich die Coburger mit 8:0 durch. Die Mannschaftschützen erzielten: Hößl 395 Ringe, Wallo 394, Wittmann 396, Gluth 394 und Geuther abermals 396. Die Ersatzschützin Celine Stichert erzielte in beiden Durchgängen 385 Ringe. Zum Abschluss dankte Team-Manager Reinhard Mohr den Schützen von Hubertus Kastl für die Ausrichtung des Wettkampfes uns überreichte als Erinnerung an die Gastgeber ein Buch "Coburger Schützenscheiben" und ein Bild.

Wie bereits erwähnt fanden in Bologna die Europameisterschaften der Sportschützen statt, bei denen es am für den österreichischen Schützen im "Team CO" gleich zweimal Edelmetall gab. Erst holte sich Bernhard Pickl in der Disziplin dreimal 20 Schuss mit neuem Weltrekord (591 Ringe) die Goldmedaille und am nächsten Tag bei dreimal 40 Schuss noch Silber. mo