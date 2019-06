Coburger schüren Lagerfeuer im Park

Zu laute Musik und ein Lagerfeuer in einer Parkanlage in der Falkeneggstraße sorgten am Donnerstag um 1 Uhr für einen nächtlichen Polizei-Einsatz. Ein 27-jähriger und ein 28-jähriger Coburger genossen die laue Sommernacht und saßen an einem Feuer bei lauter Musik. Die Nachbarschaft konnte deshalb nicht schlafen. Die Coburger Polizisten stellten die Ruhe wieder her und ließen von den beiden Männern das unerlaubte Lagerfeuer löschen. Auf die beiden Coburger kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des unerlaubten Lagerfeuers nach der Verordnung zur Verhütung von Bränden zu. pol