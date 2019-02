Coburger Mohr heimst vier oberfränkische Titel ein

Der Coburger Mohr ist in Oberfranken mit vier Meistertiteln weiterhin die absolute Nr. 1 im Gardetanz. Und Aenne Rebhan holte sich den Meistertitel bei den Jugend-Tanzmariechen. Das teilt die Tanzsportgarde mit.

Die beiden hauptverantwortlichen Trainerinnen Ramona und Dominique Scholz sowie Präsident Matthias Schikora waren mehr als zufrieden mit dem Ergebnis der oberfränkischen Meisterschaften in Pegnitz. Den bereits 24. oberfränkischen Meistertitel holten die "kleinen Mohren" in der Disziplin weibliche Garden Altersklasse Jugend (sechs bis zehn Jahre) nach Coburg. Ramona Scholz war zufrieden mit der Leistung ihrer jüngsten Tänzerinnen. Es sind immerhin in dieser Session neun neue Kinder in die Gruppe gekommen. Auch in der Altersklasse Junioren (elf bis 14 Jahre ) konnte der Meistertitel zum 28. Mal verteidigt werden. Es war die beste Leistung der Session, da durch Verletzungen die Gruppe immer wieder neu formiert werden musste. In der Altersklasse Ü15 fand gleichzeitig auch die fränkische Meisterschaft statt. Die Königsgarde stand unter enormem Druck, denn sowohl der oberfränkische Meistertitel als auch Platz 3 bei den fränkischen Meisterschaften sollte verteidigt werden. Die junge und noch im Umbruch befindliche Gruppe zeigte eine enorme Leistungssteigerung. Trainerin Dominique Scholz war sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Königsgarde. Der beste Auftritt dieser Session wurde mit dem 26. oberfränkischen Meistertitel und dem 3. Platz der fränkischen Meisterschaft belohnt. Fränkischer Meister wurden die "Besenbinder" aus Röttenbach, Vizemeister Buchnesia Nürnberg.

In der Disziplin Tanzmariechen holte sich in der Altersklasse Jugend Aenne Rebahn (Trainerin M. Maldonado) mit einer tollen Leistung bereits zum zweiten Mal den Meistertitel. Nia Linn Birk (Trainerin W. Wolf), die erst das zweite Jahr als Mariechen tanzt, verfehlte mit Platz 4 knapp das Siegerpodest. In der Altersklasse Ü15 startete als Wiedereinsteigerin Angelina Tschetwiorkin und erreichte einen guten Mittelplatz von insgesamt 36 Mariechen.

In der Kategorie Schautanz zeigten die "Kleinen Schafe" eine sehr gute Leistung und belegten knapp hinter den Soul City Dancers aus Hof Platz 3. Das Trainerteam freute sich sehr über die gute Leistung ihrer "Kleinen Schafe". Mit dem Schautanz " Erfülle Dir Deinen Traum" erreichten die Junioren einen erfreulichen 5. Platz. Große Freude herrschte bei der Altersklasse Ü15, denn die erhoffte Qualifikation wurde mit dem Thema " Im Einklang mit der Natur" und einer tollen Leistung erreicht. Die Garde Coburger Mohr ist nun mit insgesamt sieben Starts bei den süddeutschen Meisterschaften in Hof vertreten. red